Sina Yarımadası'nda helikopter düştü: 7 ölü
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Sina Yarımadası'nda helikopter düştü: 7 ölü

12.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:26
Sina Yarımadası'nda helikopter düştü: 7 ölü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü. Yerel medya, 5'i Amerikalı, biri Fransız ve Çek Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybettiğini, ABD askerlerinin de yaralandığını duyurdu.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü. Helikopterin Mısır'ın Sina Yarımadası'nın güneyinde düştüğü ifade edildi. Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilirken, 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin arasında 5 Amerikan, bir Fransa ve bir Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu aktarıldı. Öte yandan, 5 ABD askerinin de yaralandığı bildirildi.

MFO NEDİR?

Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler (MFO), Mısır ve İsrail arasındaki barış antlaşması koşullarını denetleyen uluslararası bir barışı koruma kuvvetidir. MFO genellikle Sina Yarımadası'nda ve çevresinde çalışıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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