Sina Yarımadası'nda 5. Yüzyıla Ait "Tıbbi El Yazması" Bulundu

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen, hayvan derisine yazılmış "tıbbi el yazması" bulunduğu bildirildi.



Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Sina'daki Azize Katerina Manastırı'nda Yunanistan Dijital Politikalar Bakanı Nikos Pappas ve yabancı diplomatların da hazır bulunduğu bir tören gerçekleştirildi.



Mısır Tarihi Eserler Bakan Yardımcısı Muhammed Abdullatif, törende yaptığı açıklamada, Palmest olarak bilinen 5. yüzyıla ait "tıbbi el yazması eserin", manastırdaki rahiplerce restorasyon çalışmaları sırasında bulunduğunu belirtti.



Abdullatif, hayvan derisi üzerine işlenen el yazmasında Hipokrat'ın araştırmalarına ait bazı yazılar, ismi henüz belirlenemeyen başka bir hekime ait üç ayrı metin ve bazı şifalı bitkilerin çizimlerinin yer aldığı bilgisini verdi.



Eski medeniyetlere ev sahipliği yapan Mısır, topraklarında çok fazla tarihi eseri barındırıyor.