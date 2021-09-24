Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası - Haberler Spor
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Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Gani AslanAltekma: Buculjevic, Hugo, Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Altay Demirci, Khani, Halil Dolaşık)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Hoag,...

İZMİR (AA) - Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Gani Aslan

Altekma: Buculjevic, Hugo, Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Altay Demirci, Khani, Halil Dolaşık)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Hoag, Bertuğ Önder, Candido, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Enis Ay, Gökçen Yüksel)

Setler: 16-25, 19-25, 18-25)

Süre: 67 dakika (20, 24, 23)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi.

Organizasyon bugünkü Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası - Haberler Spor
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