Simülasyon tırında 6 büyüklüğünde depremi birebir yaşadılar

04.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) simülasyon tırında 5 gün boyunca deprem anında alınması gereken önlemler konusunda eğitimler alacak olan öğrenciler, 6 büyüklüğündeki bir depremi birebir yaşadı. Yaklaşık 20 saniye süren deprem anında öğrencilerin depreme karşı duyarlı oldukları görüldü.



AFAD'ın, deprem anında ve deprem sonrasın da yapılması gerekenleri simülasyon tekniğini kullanarak bilgilendirme yaptığı "Simülasyon Tırı", Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 5 gün süreyle eğitim verecek. Depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu konusunda profesyonel bir ekiple eğitim verilen deprem tırında öğrenciler 6 büyüklüğünde bir depremi birebir yaşadı. Öğrencilere Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.



"Elazığ depreminde devlet çok kısa bir sürede meseleye el koydu"



Simülasyon Tırı'nı ziyaret ederek AFAD yetkililerinden ilçede verilen eğitimler hakkında detaylı bilgiler alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Bir taraftan Zeytinburnu'ndaki yapıları depreme dayanıklı hale getirirken, bir taraftan da hemşerilerimizi afet bilinci konusunda duyarlı ve eğitimli hale getiriyoruz. Son 3 ay içerisinde ilçemizde yaşayan yaklaşık 2 bin 500 kişiye afet bilinci eğitimi verdik. Niyetimiz 15 bin kişiye bir yıl içerisinde afet ve acil durum yönetimi ile ilgili temel eğitimleri verip, hemşerilerimizi afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle deprem anında alınacak doğru önlemlerle birçok yaşam kurtulabilir" dedi.



"Elazığ gerçekten hepimizi çok üzdü"



Bu tarz eğitimlerin hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu belirten Başkan Arısoy, "O yüzden bu eğitimlere sıklıkla devam edeceğiz. Şubat ayı içerisinde büyük bir 'Afet Bilinci Semineri' düzenleyeceğiz. Nisan ayı içerisinde Zeytinburnu Askeri Lojmanlarının yıkımı sırasında arama kurtarma ekiplerimizle birlikte gerçek bir deprem tatbikatı yapıp, mevcut durumumuzu sınayacağız. Elazığ gerçekten hepimizi çok üzdü. Bu vesile ile Elazığ depreminde vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Ama şunu gördük ki gerçekten devlet çok kısa bir sürede meseleye el koydu. Biz de arama kurtarma timimizi hazır ettik fakat İçişleri Bakanlığımızdan gelen bilgi doğrultusunda göndermeme kararı verdik burada hazır beklettik. Bizim içinde bir tecrübe oldu yaraların sarılması için Bakanlarımız bütün kurum ve kuruluşlarıyla oradalar" dedi.



AFAD ekiplerine teşekkür eden öğrenci Yusuf Erman, "Bence deprem tatbikatı çok güzel, depremde ne yapacağımızı ve ne yapmayacağımızı öğrendik. Çök, kapan, tutun hareketi yaptık. Depremde tahlil edildikten sonra ne yapacağımızı öğrendik çok teşekkür ederim" dedi



"Korkmadan daha bilinçli bir şekilde hareket edeceğiz"



Daha bilinçli olacağını belirten Hakan Doğan, "Çök kapan taktiğini öğrendim ve doğalgazı, elektriği kapatmamız gerektiğini öğrendim. Bir de yapılan hataları öğrendim okulda sıranın altına girmek yerine sıranın yanına çökmemiz gerektiğini öğrendim. Korkmadan daha bilinçli bir şekilde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.



Faydalı bilgiler öğrendiğini ifade eden Mülkiye Arık, "Öncelikle deprem çantamızı hazırlamamız gerektiğini bize söylediler. Tatbikat korkutucu değildi ama gerçekte yaşanınca baya korkunç. Tatbikatta bize çökmemiz ve tutunmamız gerektiğini söyledi ve çok faydalıydı bizim için çok şey öğrendik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA