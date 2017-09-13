Simsiyah İphone 7 Alacaklara Müjde

Apple 12 Eylül akşamı uzun zamandır merakla beklenilen iPhone 8 ailesi ve iPhone X ile karşımıza çıktı. Bunun yanında iPhone 7 modellerinin fiyatlarında güncellemeye giden Apple, Jet Black yani Simsiyah renk seçeneğini de güncelledi.



Jet Black renk seçeneği artık 32 GB sürümle de alınabiliyor!



Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde ilk kez karşımıza çıkan Jet Black renk seçeneği oldukça beğenilmişti. Anten çizgilerini gizleyen ve parlak siyah renk ile iPhone 7 ailesi çok havalı bir görünüme sahip olmuştu.



Ancak Apple"ın bu konuda kötü bir sürprizi olmuş ve bu renk seçeneğini sadece 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi ile birlikte satışa sunmuştu.







Çok kolay çizilmesiyle de birçok kez gündeme gelen bu renk, nihayet 32 GB depolama kapasitesiyle de satışa sunuldu. Ülkemizde Simsiyah olarak adlandırılan bu renk seçeneğindeki bir iPhone 7 veya iPhone 7 Plus"a sahip olmak içinse 2-3 hafta süren gönderim süresini beklemeniz gerekecek.



Bugün itibariyle satışa çıkan 32 GB Simsiyah renk seçeneğine sahip iPhone 7"nin fiyatı 3.299 TL olarak belirlenmişken 32 GB Simsiyah renk seçeneğindeki iPhone 7 Plus"ın fiyatı da 3.999 TL olarak listelendi.