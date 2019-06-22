Şimşeklerin dansı geceyi böyle aydınlattı
Şimşeklerin dansı geceyi böyle aydınlattıANTALYA - Antalya'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı, görenlere de görsel şölen sundu.
Şimşeklerin dansı geceyi böyle aydınlattı
ANTALYA - Antalya'da akşam saatlerinde çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı, görenlere de görsel şölen sundu.
Konyaaltı ilçesinde, gündüz saatlerinde vatandaşlar sıcak havada deniz keyfi yaparken, akşam saatlerinde ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. İlçede saat 21.30'da havanın kapanmasıyla birlikte şimşekler çakmaya başladı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Kaynak: İHA
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