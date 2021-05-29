Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
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Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Haberler | Güncel

Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Karabük'te etkili olan aşırı sıcakların ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozarken, şimşekler de gecenin karanlığını aydınlattı.

Kent genelinde etkili olan şimşekler ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan

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