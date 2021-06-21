Şimşekler şehri aydınlattı
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Şimşekler şehri aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Güncel

Şimşekler şehri aydınlattı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.

Şimşekler şehri aydınlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden Zonguldak dahil 6 il için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıların ardından Alaplı ilçesi gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak yağış ile birlikte gök gürültüsü ve şimşekler şehirde yankı bulurken, üst üste etkili olan şimşekler şehri adeta gündüze çevirdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Alaplı'nın silüetini ortaya çıkarırken, çakan şimşeklerin oluşturduğu ışıklar seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.

Şimşekler şehri aydınlattı
Şimşekler şehri aydınlattı
Şimşekler şehri aydınlattı
Şimşekler şehri aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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