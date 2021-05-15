- Şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu

- Şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında görülen şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu.