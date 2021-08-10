Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı Şanlıurfa'da sağanak yağmur Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı Şanlıurfa'nın bazı bölgelerinde yağmur sürprizi yaşandı.

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Şanlıurfa'da sağanak yağmur

Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın bazı bölgelerinde yağmur sürprizi yaşandı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa'da akşam saatlerinde sağanak yağmur yağdı. Kentin bazı kesimlerine yağan yağmur hava sıcaklığını da bir kaç derece düşürdü. Kısa süre etkili olan yağmurla birlikte şimşekler çaktı. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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