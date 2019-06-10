Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Şanlıurfa'da gece saatlerinde 30 derece sıcaklıkta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde 30 derece sıcaklıkta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Kent merkezinde kuvvetli rüzgar ile etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde bazı rögarlar taştı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Suruç ilçesinde de sağanaktan dolayı bazı kırsal mahallelerde seralarda hasar oluştuğu, tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi. Sağanak yağışla birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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