Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
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Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi Şimşeklerin çaktığı o anlar havadan görüntülendi İstanbul'da gündüz şiddetli gök gürültüsü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken gece de yağışlar yer yer devam etti.

20.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:28

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşeklerin çaktığı o anlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da gündüz şiddetli gök gürültüsü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken gece de yağışlar yer yer devam etti. İstanbul semalarında geceyi gündüze çeviren şimşeklerin görüntüsü ise havadan görüntülendi.

Dün öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Gündüz megakentin birçok noktasında yollar göle dönerken şiddetli yağış etkisini akşam da sürdürdü. Gece saatlerinde ise gök gürültüsü duyulurken şimşekler çaktı. Gecenin karanlığını gündüze çeviren şimşekler beraberinde dikkat çeken oluşturdu. İstanbul semalarını aydınlatan şimşekler, havadan çekilen görüntülerle saniye saniye kayıt edildi.

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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