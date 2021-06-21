Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
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Şimşekler geceyi böyle aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Şimşekler geceyi böyle aydınlattı Çakan şimşekler sanat eserine dönüştü Düzce'de gece saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Çakan şimşekler sanat eserine dönüştü

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Düzce'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerine doğru şiddetini arttıran yağış sağanağa dönüştü, şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler eşsiz manzaralar oluşturdu. Şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı.

Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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