Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü
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Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü Erzurum'da sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü Şimşeklerin geceyi aydınlattığı Erzurum'da dün gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle caddeler göle döndü, kent merkezi beyaza büründü.

Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Erzurum'da sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü

ERZURUM - Şimşeklerin geceyi aydınlattığı Erzurum'da dün gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle caddeler göle döndü, kent merkezi beyaza büründü.

Erzurum'da dün gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Art arda çakan şimşeklerle gecenin aydınlandığı kent merkezinde sağanak ve dolu yağışı nedeniyle caddeler göle döndü, kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Bazı otoparkların girişi fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle kapanırken, altgeçitlerin su dolmasıyla trafik durma noktasına geldi. Geceyi ise art arda çakan şimşekler aydınlattı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt, Ardahan, Kars ve Ağrı'nın güney kesimleri ile Iğdır'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü
Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü
Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü
Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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