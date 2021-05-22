Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı
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Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te gece saatlerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozdu.

Gaziantep'te gece saatlerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozdu. Gece saatlerinde bir eve şimşek isabet etmesi sonucu ise yangın çıktı.

Gaziantep'te günlerdir etkili olan aşırı sıcakların ardından gece saatlerinde yerini kısa süreli yağışa bıraktı. Yağış öncesi art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, yoğun gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu. Kent genelinde etkili olan şimşekler bir çok vatandaşı tedirgin ederken, geceyi de gündüze çevirdi. Şimşekler sonrası kentin çeşitli noktalarında eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, etkili olan şimşeklerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.

Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı
Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı
Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı
Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı
Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı
Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı - Haberler
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