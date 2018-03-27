Şimşek: Türkiye Cari Açık Sorununu Çözecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye cari açık sorununu çözecek çünkü cari açık ülkeyi kırılgan yapıyor, o zaman küresel risk iştahının merhametine kalıyorsunuz. Biz tasarrufları artırarak ve yerlileştirme çabalarıyla ülkemizi çok güçlü bir şekilde konumlandıracağız." dedi.

Şimşek: Türkiye Cari Açık Sorununu Çözecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, " Türkiye cari açık sorununu çözecek çünkü cari açık ülkeyi kırılgan yapıyor, o zaman küresel risk iştahının merhametine kalıyorsunuz. Biz tasarrufları artırarak ve yerlileştirme çabalarıyla ülkemizi çok güçlü bir şekilde konumlandıracağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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