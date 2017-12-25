Şimşek: "Tüm Sorunlara Rağmen Ülkemiz Medeniyet Yarışına Devam Ediyor"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Dördüncü sanayi devrimi ve özellikle yapay zeka ile dijitalleşme konularında Gaziantep ve Türkiye dünyayla rekabet edebilmek için aynı anda dönüşümü sağlamalı." dedi.



Şimşek, Gaziantep Üniversitesinde Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Milli Mücadele Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in yokluklar içerisinde herkesin takdirini kazanan bir mücadele gösterdiğini ifade etti.



Yüz yıl önce "büyük oyun" denilen ve sonuçlarının bugün bile hissedildiği kurgu ve eylemin sahnelendiğini anlatan Şimşek, Türkiye'nin o zor şartlar altında istilayı kabul etmeyerek bağımsızlık ve hürriyet için verdiği mücadelede başarılı olduğunu vurguladı.



Şimşek, 100 yıl önce oynanan oyunların bugün de benzerinin sahnelenmeye çalışıldığına dikkati çekerek, "Bugün dünyaya baktığımızda çok ciddi sorunlar var. İslamofobi, ırkçılık da bunlardan birisi. Dünya başarısı ve huzuru için de bunlar önemli hastalıklar. Bunlar kendini ABD'de, Avrupa'da ve dünyanın farklı bölgelerinde göstermekte. O nedenle bence 96 yıl önce Gaziantep'te var olan ruhun devam ettiğini göstermek geleceğimiz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.



Gaziantep'in sanayideki dönüşümde Türkiye için lider şehir olduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti:



"En önemli pazarları olan Suriye gibi pazarlar çökmüş olmasına rağmen bahane üretmiyor. Tüm zorluklara rağmen başarıdan başarıya koşuyor. Gaziantep 96 yıl önceki sıkıntıları geride bırakmış ve bugün 960 civarındaki fabrikasıyla harıl harıl çalışıyor. Dördüncü sanayi devrimi ve özellikle yapay zeka ile dijitalleşme konularında Gaziantep ve Türkiye dünyayla rekabet edebilmek için aynı anda dönüşümü sağlamalı. O yüzden Gaziantep'teki herkesle, tüm paydaşlarla Gaziantep'teki dönüşümü nasıl yaparız onun çalışmasını yapıyoruz. Eğer Türkiye başaracaksa Gaziantep gibi ülkenin büyüme motorlarının çok iyi işliyor olması lazım. O yüzden dünyanın gelişmiş ülkeleriyle ayı anda dijitalleşmeyi gerçekleştirmemiz gerekir."



"100 yıl önceki büyük oyunlar yine oynanıyor, oynanacak"



Şimşek, bu konuda hükümet olarak gerekli desteği sağladıklarını ancak üniversitelere de bu alanda çok önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "Ecdadımızın bize bıraktığı mirası gözümüz gibi koruyoruz. 100 yıl önceki büyük oyunlar yine oynanıyor, oynanacak. Batı sınırları kaldırırken, bu bölgede sürekli etnik ve mezhep merkezli çatışmaları körüklüyor gibi. Bölgede var olan altyapı zenginlikleri, altyapı, eğitim, sağlık ve bilime harcanacağına, savaşa, çatışmaya ve bunlar için araç gerece harcanıyor. Bu nedenle 96 yıl önceki şuur, devam etmeli ve bu anlamda da birlik ve beraberliğimiz canlı tutulmalı. O anlamda da tarih önemli bir konuma geliyor." diye konuştu.



Etnik ve mezhepsel sınırlar oluşturmadan ülkedeki refah seviyesini artırmak ve huzur coğrafyası oluşturma çabasında olduklarına işaret eden Şimşek, "Bölgemizdeki tüm sorunlara rağmen güçlü yapısıyla ülkemiz, medeniyet yarışına devam ediyor. Türkiye son 15 yılda Avrupa ile arayı en az 25 puan kapattı. Milli gelirde üçte biriydik, üçte ikisi oranına ulaştık. Ama bu yetmez daha iyisi için de çabalıyoruz. Biz bunu başarabiliriz, başaracağız. Varsın petrolümüz doğalgazımız olmasın, bizim esas enerjimiz genç nüfusumuz ve girişimci ruhumuz." değerlendirmesinde bulundu.



Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu belirterek, bu anlamda el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.