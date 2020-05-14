'Şimşek' tepki verince yastıktaki uyuşturucu bulundu ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu opersyonunda narkotik köpeği 'Şimşek'in tepki verdiği yastık içerisinde 1100 uyuşturucu hap ve 800 TL para ele geçirildi.

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu opersyonunda narkotik köpeği 'Şimşek'in tepki verdiği yastık içerisinde 1100 uyuşturucu hap ve 800 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 13 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada narkotik köpeği Şimşek'in tepki verdiği bir yastık içerisinde 1100 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 TL ele geçirildi. Opersyonda Suriye uyruklu A.A., N.A. ve G.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA