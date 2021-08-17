Şimşek'ten Gölbaşı bebeklerine "hoş geldin" hediyesi
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Şimşek'ten Gölbaşı bebeklerine "hoş geldin" hediyesi

Şimşek'ten Gölbaşı bebeklerine 'hoş geldin' hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gölbaşı'nda yeni doğan bebekleri ve annelerini kucaklayan "Hoş geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Gölbaşı'nda yeni doğan bebekleri ve annelerini kucaklayan "Hoş geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla gerçekleştirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi annelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yeni doğan bebekleri ve anneleri kucaklayan proje kapsamında sağlık personeli tarafından hazırlanan çantalarda doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pratik tüm bilgilerin olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, "Mutlu aileler mutlu bireyler yetiştirirler. Biz de Gölbaşı Belediyemiz ile birlikte bu mutluluğa ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman ulaşmayı hedefliyoruz. Doğum sonrası süreçte de devam eden destek hizmetlerimiz ve yeni doğum yapan annelerimize sunmuş olduğumuz paketimiz için 485 54 30 ve 485 54 35 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.

Başkan Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Hanım'ın da gönüllü destek olduğu projenin daha fazla aileye ulaştırılması için çaba gösterdiklerini dile getirdi. - ANKARA

Şimşek'ten Gölbaşı bebeklerine 'hoş geldin' hediyesi
Şimşek'ten Gölbaşı bebeklerine 'hoş geldin' hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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