Şimşek: Sıkıntılar En Çok Kura Yansıyor

Türkiye'nin yaşadığı olumsuzlukların en çok kura yansıdığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, bunun nedeninin Türkiye'nin tasarruflarının yetersiz olması olduğunu vurguladı. Şimşek, kaynak akışının olumsuz etkilenmesinin de kurda negatif etki yarattığını bildirdi.