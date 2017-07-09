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Şimşek: Paranın Anayasasına Yeni Düzen Getiriyoruz

Şimşek, "Kambiyo mevzuatının anayasası sayılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un güncellenmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda kabahatlerle cezalar arasındaki ölçüsüzlüğü gidereceğiz, idari para cezalarını güncelleyeceğiz" dedi.

Şimşek: Paranın Anayasasına Yeni Düzen Getiriyoruz

Şimşek, "Kambiyo mevzuatının anayasası sayılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un güncellenmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda kabahatlerle cezalar arasındaki ölçüsüzlüğü gidereceğiz, idari para cezalarını güncelleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com