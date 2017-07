Şimşek: "Orta Gelir Tuzağının Ilacı Ihracattır"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eğer Türkiye orta gelir tuzağına düşmeyecekse, bunu ihracata dayalı bir büyüme modeli ile sağlayabileceğini belirterek, "Yani orta gelir tuzağının ilacı ihracattır. Başka da bir formül yoktur." dedi.



Şimşek, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin rekabetten korkmadığını, rekabet çarkları daha adil hale geldiği zaman Türkiye'nin daha güçlü performans göstereceğini kaydetti.



Zor bir dönemden geçilmesine rağmen Türkiye'nin de Gaziantep'in de ihracatında güçlü performansın devam ettiğini belirten Şimşek, "Belki dolar cinsinden arzuladığımız noktada değiliz ama miktar olarak ihracat artmaya devam etti ve değer olarak ihracat çok güçlü bir toparlanma sürecinde." dedi.



Şimşek, ancak burada esas belirleyici olanın Türkiye'nin büyümesi olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin son 15 yılda ortalama yüzde 5,7 büyüdüğünü aktaran Şimşek, küresel kriz sonrası dönemde bile yüzde 6,7'lik bir büyüme performansı ortaya koyduğunu anımsattı.



Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye sadece güçlü büyümedi, dünyada gelir dağılımında adaletsizliğin arttığı, sıkıntıların hat safhaya ulaştığı bir dönemde kapsayıcı büyümeyi başarmıştır. Gelir dağılımında iyileştirmeyi sağlayan nadir OECD ülkelerinden bir tanesi Türkiye olmuştur. Yani Türkiye hem güçlü bir büyüme performansı ortaya koydu, hem de bu artan refahı daha adil dağıtma çabasına girmiştir. Bu anlamda kapsayıcı büyümeyi başarmıştır. Geçen sene gibi zor bir dönemde bile Türkiye yüzde 2,9 büyümüştür. Öncü göstergelere bakarsanız Türkiye çok daha hızlı büyüyecek."



-"Üst gelir ülke grubuna girmeye ramak kalmış"



Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin reformlar ve doğru politikalar sayesinde sınıf atladığını söyledi.



Türkiye'nin 2000'li yılların başında alt orta gelir grubunda bir ülke olduğunu anımsatan Şimşek, "Aslında üst gelir ülke grubuna girmeye ramak kalmış. Allah'ın izni ile, yeni reform hamlesi ile bunu da başaracağız." dedi.



Şimşek, öncü göstergelerin çok daha güçlü bir ekonomik faaliyete işaret ettiğini dile getirdi.



İhracattaki seferberliğin daha da devam etmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Çünkü ihracat sadece cari açıkla ilişkili bir boyut, yani onun önemli bir unsuru değil. İhracatı artırarak tabi ki cari açığı azaltmamız lazım. Daha dengeli büyümek için ihracat olmazsa olmazdır. Sadece iç talebe dayalı büyümenin sınırları var. O nedenle bizim bu ihracat seferberliğini mutlaka devam ettirmemiz lazım." diye konuştu.



Şimşek, finansmana erişim noktasında ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.



Bütün başarının anahtarının reformlar olduğunun altını çizen Şimşek, geçen yıl hayata geçirdikleri reformları anımsatarak, bu reformlara bu yıl da hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.



Şimşek, şu anda üzerinde çalıştıkları bir çok reform konusu olduğunu, bunları gelecek dönemden itibaren hayata geçireceklerini bildirdi.



Bir çok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları konusunda çalışıldığı bilgisini veren Şimşek, Türkiye'nin rekabetten korkmadığını vurguladı.



-"Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1'e yaklaştı"



Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın arttığını, yüzde 1'e yaklaştığını belirterek, "Dünya ticareti eğer yüzde 5 büyüyecekse, bizim yüzde 10 büyüyüp, bunu gelecek dönemde çok daha hızlı bir şekilde artırmamız gerekiyor." dedi.



Türkiye'nin 2000'li yılların başında 1 milyar doların üzerinde satış yaptığı ürün sayısının 9 olduğunu, bugünse bu sayının 30 olduğu bilgisini veren Şimşek, "1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ülke sayısı 8 idi, şu anda 30 ve bunu çok daha artıracağız." ifadelerini kullandı.



Şimşek, orta ve ileri teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payının üçte iki oranına çıkması gerektiğini dile getirdi.



"Eğer Türkiye orta gelir tuzağına düşmeyecekse, bunu ihracata dayalı bir büyüme modeli ile sağlayabilir. Yani orta gelir tuzağının ilacı ihracattır. Başka da bir formül yoktur." diyen Şimşek, Türkiye'nin tam bir ihracat seferberliği içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.



-"İhracat, işimizin ana omurgasını oluşturmalı"



Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'in Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların yanı sıra 450 bini aşkın Suriyeliyi huzur, barış ve kardeşlik içerisinde barındıran bir kent olduğunu söyledi.



Gaziantep'in bahane üretmeyen, büyük başarılar elde eden bir kent olduğunu anlatan Şimşek, "Bu coğrafya normalleşirse Gaziantep tekrar uçuşa geçecek. Normalleşecek. Ortadoğu coğrafyasında ben inanıyorum ki bir şekilde taşlar yerine oturacak. O zaman göreceğiz ki bugün zor şartlara rağmen bu başarıyı sağlayan Gaziantep, çok çok daha güçlü bir performans sergileyecek." dedi.



Şimşek, Gaziantep'in bugün bin 784 ihracatçısıyla 174 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, bu sayının yeterli olmadığını belirterek, "Bizim ihracatçı sayımızı katlamamız lazım. O yüden TİM'den yardım bekliyoruz. Tüm firmalarımıza ihracatı öğretmemiz lazım. Bir mal üretiyorsak dışarı satabilmemiz lazım. İhracatçı olmayan üretici kalmamalı." diye konuştu.



Gaziantep'te katma değeri artıracak bir dizi çalışmalar yapıldığını anlatan Şimşek, bunun da kısa zamanda meyveler vermeye başlayacağını vurguladı. Gaziantep'in bir çok alanda ülkenin öncü ve lider kentlerinden olduğunu aktaran Şimşek, ihracattaki başarısının kente yetmeyeceğini, daha iyisini de başaracağına inandığını kaydetti.



Şimşek, ihracatın kendileri için önemli bir alan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"İhracat konusunda üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu seferberlik anlayışını devam ettirmek istiyoruz. İhracatı tali yol görmemeliyiz. İhracat, işimizin ana omurgasını oluşturmalı. Siz dışarıya satıyorsanız içeride herkesle rekabet edersiniz. Ama dışarıya satamıyorsanız içerde de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Başarının ölçüsü dışarıya mal satabilmek. Bunu yapabiliyorsan başarın tescillenmiş demektir.



Dünyaya mal satabiliyorsan başarının özel bir sertifikasyona ihtiyaç duymadan tescillenecektir. Ama en önemlisi Türkiye'nin ihracata ihtiyacı var. Dengeli, sürdürülebilir yüksek büyüme için, orta gelir tuzağına girmemek için, Türkiye'nin cari açık gibi darboğazı aşması için ihracat dışında bir seçeneğimiz yok. Rahmetli Özal başarmıştı, biz başardık, şimdi bunu daha üst seviye taşımak lazım."