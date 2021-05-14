Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
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Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit olduMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada Özdamar'ı şehit eden 2 teröristin bölgeden kaçamadan hava kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

'2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek Harekatında Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kaydedildi.BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 14 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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