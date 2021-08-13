Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerden taciz atışı: 1 şehit (2)

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakın arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı