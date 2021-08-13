Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerden taciz atışı: 1 şehit (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerden taciz atışı: 1 şehit (2)

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerden taciz atışı: 1 şehit (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakın arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Haber: ANKARA,


Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerden taciz atışı: 1 şehit (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Mustafa Destici
Magazin Aytaç Şaşmaz Demet Akalın Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerden taciz atışı: 1 şehit (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 05:46:48. #1.16#

title