Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de şimşekten korkup kaçarken demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de şimşekten korkup kaçarken demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur B. isimli vatandaşın köpeği, şimşek sesinden korkup kaçınca demir parmaklıklara sıkıştı. Durumu fark eden köpek sahibi Onur B. itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri başlattığı çalışmayla sıkışan köpeği yerinden çıkararak sahibine teslim etti.

"Korkudan duvardan atlayıp kaçmış"

Köpeğin sahibi Onur B., köpeğinin çakan şimşekten ürküp korktuğunu belirterek, "Kendisini şantiyede buldum annesi çok açtı ölmek üzereydi. Diğer yavruları sahiplendiler bu tek kaldı. Bende bunu getirdim daha gözleri açılmamıştı. 2 yıldır bizde. İsmi yaramaz. Şimşek çaktığı için korkudan duvardan atlayıp kaçmış" dedi. - KOCAELİ

Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı
Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı
Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı
Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Metro raylarına atlayan kadının bacağı koptu
İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Metro raylarına atlayan kadının bacağı koptu
Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 21:54:08. #1.13#

title