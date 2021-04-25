Son dakika haberleri | Şimşek harekatında 1 asker şehit oldu (2)
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Son dakika haberleri | Şimşek harekatında 1 asker şehit oldu (2)

Son dakika haberleri | Şimşek harekatında 1 asker şehit oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: 'KAHRAMAN ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Şimşek harekatında şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

'KAHRAMAN ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Şimşek harekatında şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" dedi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında "Silah arkadaşımız 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Son dakika haberleri | Şimşek harekatında 1 asker şehit oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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