Şimşek harekatında 1 asker şehit oldu

Şimşek harekatında, teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Şimşek harekatında, teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Şimşek harekatı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ