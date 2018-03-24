Şimşek: "Gaziantep Sanayisinin Yönlendirmeye ve Önünün Açılmasına İhtiyacı Var"

Başbakan Binali Yıldırım, "Üreten, istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran, geleceğe taşıyan bir sektör sanayicilik. Sanayicilerimizin yaptığı büyük fedakarlık karşısında, bizim daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası'nda Mart Meclis Toplantısı'na katıldı, sanayicilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Yıldırım, konuşmasında, Gaziantep'i geleceğe taşıyan cefakar, fedakar sanayicilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Sanayiciliğin bir sevda işi olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sanayicilik, para kazanmak için tercih edilecek bir iş değildir az çok bu işi yapmış biri olarak söylüyorum. Büyük sanayicilik yapmadım ama üretim yaptım. Bir ürün ortaya koymanın verdiği hazzı para, pul karşılamaz. O iş bitip eserinizin karşısında durduğunuz zaman her şeyi, yorgunluğunuzu unutursunuz. Maalesef, ahir zaman sektörleri çoğaldı, sanayicilik gittikçe gözden düşmeye başladı. Sanayicilik akıl teri, alın teri yüksek bir iş. Eninde sonunda var olmaya devam edecek. Üreten, istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran, geleceğe taşıyan bir sektör sanayicilik. O bakımdan sanayicilerimizin yaptığı büyük fedakarlık karşısında bizim daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Yıldırım, sanayicileri dinlemek için toplantıya katıldıklarını belirterek konuşmasını kısa tuttu.

Başbakan Yıldırım, toplantının basına kapalı bölümünde, sanayicilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu da katıldı.