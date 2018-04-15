Şimşek: Altın Tahviline Vatandaşın İlgisi Yüksek

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci talep toplama dönemi ile ilgili rakamları paylaşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İlk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkardı" açıklamasını yaptı.

Şimşek: Altın Tahviline Vatandaşın İlgisi Yüksek

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci talep toplama dönemi ile ilgili rakamları paylaşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İlk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkardı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et