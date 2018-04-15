Şimşek: Altın Tahviline Vatandaşın İlgisi Yüksek
Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci talep toplama dönemi ile ilgili rakamları paylaşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İlk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkardı" açıklamasını yaptı.
Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci talep toplama dönemi ile ilgili rakamları paylaşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İlk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkardı" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com