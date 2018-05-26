Şimşek : "15 Yıldır Ülkeyi Ayağa Kaldırdık"
- Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşması GAZİANTEP - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşması GAZİANTEP - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)