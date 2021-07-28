Simone Biles, sağlık gerekçesiyle bireysel genel tasnif finallerine de katılmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Simone Biles, sağlık gerekçesiyle bireysel genel tasnif finallerine de katılmayacak

Simone Biles, sağlık gerekçesiyle bireysel genel tasnif finallerine de katılmayacak
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ABD'li cimnastikçi Simone Biles, sağlık sorununun devam etmesi nedeniyle kadınlar takımın ardından bireysel genel tasnif finallerinden de çekildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ABD'li cimnastikçi Simone Biles, sağlık sorununun devam etmesi nedeniyle kadınlar takımın ardından bireysel genel tasnif finallerinden de çekildi.

ABD Cimnastik Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sağlık sorunları devam eden 24 yaşındaki sporcunun yarınki bireysel genel tasnif final müsabakalarına çıkmama kararı aldığı belirtildi.

Biles, kendini mental olarak iyi hissetmediği için dün katıldığı takım finalini yarıda bırakarak çekilmişti. Dünkü finalin kendisi için çok stresli geçtiğini belirten Biles, "Yüzde 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Hakan Reçber Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Simone Biles, sağlık gerekçesiyle bireysel genel tasnif finallerine de katılmayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:02:16. #1.14#

title