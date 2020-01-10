: Simon Kjaer, Milan ile anlaşmaya yakın | Transfer haberleri

10.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:22

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer için flaş bir gelişme yaşandı.



Sky Italia'da yer alan habere göre; Atalanta'da forma giyen Kjaer, Milan ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.



Haberde; Milan'ın kısa süre içinde bu transferi sonuçlandıracağı ve resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.



Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.

Haber Videosu