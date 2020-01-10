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Simon Kjaer, Milan ile anlaşmaya yakın | Transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer için flaş bir gelişme yaşandı.

10.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:22

Arena Dış | 'ın da transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer için flaş bir gelişme yaşandı.


Sky Italia'da yer alan habere göre; 'da forma giyen Kjaer, ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.


Haberde; Milan'ın kısa süre içinde bu transferi sonuçlandıracağı ve resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.


Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Simon Kjaer, Milan ile anlaşmaya yakın | Transfer haberleri
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