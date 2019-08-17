Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı

17.08.2019 14:19

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

İspanya LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol'un konuğu olacak Sevilla'da Simon Kjaer karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Yarın TSİ 20: 00'de oynanacak maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma kadrosunu açıkladı. 20 kişinin yer aldığı kadroda Danimarkalı stoper Simon Kjaer yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol maçının kadrosu şöyle:

Kaleci: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz

Defans: Kounde, Diego Carlos, Carriço, Sergio Reguilón, Escudero, Jesus Navas

Orta Saha: Fernando Reges, Ocampos, Joan Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Franco Vázquez, Bryan Gil, Nolito, Rony Lopes

Forvet: Luuk de Jong, Munir El Haddadi

Kaynak: DHA