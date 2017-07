Simitçinin Alın Teri Afrikalılara Hayat Olacak

KADİR YILDIZ - Sıcak havada sokaklarda simit satarken yaşadığı zorluğu düşünerek İHH İnsani Yardım Vakfı'nın su kuyusu açılması kampanyasına katkı sağlamak isteyen 40 yaşındaki Erkan Ayhan, 2 günlük kazancını Afrika kıtasındaki Gana için bağışladı.



Kocaeli'nin Derince ve Kandıra ilçelerinde 14 yıldır sokaklarda simit satarak geçimini sağlayan Ayhan, Afrika kıtasındaki Gana'da su kuyusu açılması için yardım etmeye karar verdi.



"Bir kuyuda benden Afrika Gana'ya anne" yazılı tişört yaptıran Ayhan, 2 günde simit satışından elde ettiği 157 lirayı İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Afrika kıtasındaki Gana'da su kuyusu açılması için başlattığı kampanyaya bağışladı.



Babasından kalma bir evden başka bir varlığı olmayan Ayhan, çevresinden topladığı takdirle yardımlarına devam etmeyi amaçlıyor.



Simitçi Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak 14 yıl önce Kandıra ilçesinde sokaklarda simit satmaya başladığını belirterek, hayatını simit satarak devam ettirdiğini söyledi.



Son yıllarda Derince'de simit satmaya devam ettiğini ifade eden Ayhan, her gün kilometrelerce yol yürüyerek simitlerini sattığını kaydetti.



Ayhan, daha önce de Gazze, Arakan, Myanmar, Afrika'ya yardım ettiğini dile getirerek, "15 Temmuz'da 'Simit sattık, su sattık ama vatanı satmadık.' diyerek şehit aileleri için yapılan kampanyaya destek de bulundum. Rabbim bana bu güzellikleri verdiği müddetçe yoluma bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.



Sokaklarda zaman zaman sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bir havada simit sattığını anlatan Ayhan, şöyle konuştu:



"Afrika'daki kardeşlerimizi düşündüm. Biz 40 derece altında simit satıyoruz ama onlar daha yüksek sıcaklıklar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Ben her müşterime simit verdiğim zaman onlar bana buz gibi su verdi. O anda aklıma Afrika'daki insanlar geldi. Kendi kendime 'Afrika'daki kardeşlerimize bu soğuk suyu veren var mı?' dedim. 2 gün Afrika'ya Gana'ya çalıştım, kazandığım 157 lirayı Afrika'da su kuyusu açılması için İHH İnsani Yardım Vakfı'nın hesabına yatırdım. Yetkililerden rica ediyorum, simitçi Erkan Ayhan adına bir su kuyusu açılmasını istiyorum."



Ayhan, babasından kalma bir evi bulunduğunu aktararak, maddi anlamda bir sıkıntısı olmadığını, kazandığı paranın hayatını devam ettirmeye yettiğini bildirdi.



"Bir simit alan 5-10 lira para verdi"



Kıt kanaat geçinen insan olduğu için kendisi gibi olan insanların durumunu bildiğini dile getiren Ayhan, simit sattığı sokaklarda bir nebze de olsa insanlara yardımı dokunması için de yürüdüğünü söyledi.



Ayhan, Allah'a her zaman şükrettiğini belirterek, "Allah bana güç, kuvvet verdiği müddetçe ben mazlumların arkasında durmaya devam edeceğim. Dedemin eskiden un değirmeni vardı. Dedem, un değirmenine gelen insanı eli boş çevirmezdi. Dedemin bize verdiği en büyük miras bu yardımseverlik oldu. Allah ondan razı olsun." ifadesini kullandı.



Ayhan, yaptırdığı tişörtü görerek simit alan vatandaşlar olduğunu ifade ederek, birkaç simit alan müşterilerinin bazen 5 lira bazen de 10 lira vererek kampanyasına destek olduğunu kaydetti.