Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık
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Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık

25.09.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:12
Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık

ANKARA'da başındaki simit tablasıyla aynı bölgede 3 kez art arda yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardıma gelenlerden ilaç parası isteyen kimliği belirsiz kişi, kameraya yansıdı.

ANKARA'da başındaki simit tablasıyla aynı bölgede 3 kez art arda yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardıma gelenlerden ilaç parası isteyen kimliği belirsiz kişi, kameraya yansıdı.Başkent'te Mevlana Bulvarı'nda başındaki simit tablası bulunan kimliği belirsiz kişi, kaldırım ile yolun birleştiği bölgede yere düşüp, bayılma numarası yaptı. Yere düşerken ve yerdeki simitleri yola doğru ittirirken kameraya yansıyan kişiyi görenler, yardıma koştu. Simitçi kılığındaki kişi, epilepsi hastası olduğunu, ilaç parası olmadığını söyleyerek para isterken, ambulans çağrılması tekliflerini kabul etmedi. Çevredekilerin yerden kaldırıp simitlerini topladığı kişi, aynı bölgede bir süre sonra art arda iki kez daha aynı şekilde yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardım edenlerden para aldı. En son yere düşüp bayılma numarası yaptığında çevredekilerin haber vermesi üzerine motosikletli sağlık ekibi geldi. Tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kimliği belirsiz kişi, simitlerini toplayarak bölgeden uzaklaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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