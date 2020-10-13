Simitçi Erkan Suriyeli Türkmen yetimlerle buluştu

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriyeli Türkmen yetim çocuklarla bir araya geldi.

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriyeli Türkmen yetim çocuklarla bir araya geldi.

Kampta düzenlenen etkinlikte, Bayırbucak Türkmen yetim ve öksüz çocuklara kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıtıldı.

Çocuklarla bir araya gelen Ayhan, yetimlere kol kanat gerilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yetimlerim yüzlerindeki tebessüm dünyadaki en güzel mutluluk kaynağıdır. Yetim çocuklara her zaman destek olunmalıdır." diye konuştu.

Niğde'den gelen Yardımlaşma Melekleri Derneği Kurucusu Seda Vurgun ve Yasemin Sefer'in de katkı sağladığı etkinlikte ayrıca kampta yaşamını sürdürenlere ekmek dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin