Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı

08.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:10

Kocaeli'de yaklaşık 17 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, dünyanın birçok ülkesindeki hayırseverlerden topladığı bağışlarla Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Suriyeli Türkmen ve yetim çocuklara kahvaltı ikramında bulundu.



Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli ve Türkiye'nin değişik il ve ilçelerde örnek çalışmalar yürüten ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan 43 yaşındaki Erkan Ayhan, Türkmen çocukları yine unutmadı. Hacı Hanifi Camii çok amaçlı salonda düzenlenen kahvaltıda 300 yetim ve öksüz çocukla birlikte bir araya geldi.



Yayladağı ilçesinde ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklara daha önce bayramlık ve harçlık gibi birçok konuda yardımda bulunan Ayhan, yetim çocuklara sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz aylarda kıyafet yardımı yaptık. Şimdi de ekmeğimizi bölüşüp aynı sofraya oturup bu çocukların mutluluğuna ortak olmak istiyorum. Tek hedefimiz peygamber efendimizin emanet bıraktığı yetimlere sahip çıkmak" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA