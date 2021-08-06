Simit tezgahı elinden alınınca kendini yakmaya kalkıştı

Kayseri'de simitçilik yapan bir esnaf, zabıta ekiplerinin tezgahını almasının ardından kendini yakmaya çalıştı.

Kayseri'de simitçilik yapan bir esnaf, zabıta ekiplerinin tezgahını almasının ardından kendini yakmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle esnafın kendini yakması engellendi.

Edinilen bilgiye göre, zabıta tarafından simit tezgahları ellerinden alınan bir grup simitçi esnafı toplandı. U.T. isimli esnaf, yanında bidon ile getirdiği benzini üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı. U.T.'nin benzini üzerine dökmesinin ardından güvenlik görevlileri yangın tüpleri ve su ile müdahale ederek kendini yakmasını engelledi. Tezgahı elinden alındığı için evine ekmek götüremediğini söyleyen U.T., "Ben Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Biz memleketin evladıyız, zabıta bizim zabıtamız. Tamam dedikçe üzerimize geliyorlar" dedi.

Kısa süre sonra sakinleştirilen U.T., yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürülürken, toplanan simitçiler de ekipler tarafından dağıtıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Kan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı