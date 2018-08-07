Simit Satan Çocuk, Bindiği Otobüste Kemerle Dövüldüğü Anlar Kamerada!
Şanlıurfa'da simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğunun, bindiği otobüste kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle, dövüldüğü görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Şanlıurfa'da, simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
KEMERLE DAKİKALARCA DÖVDÜ
Şanlıurfa'da, iddiaya göre, simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
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son zamanlarda urfamızda bu tür insanlar çoğaldı nerden geldiği belli olmayan türler urfalıların adını urfada da urfa dışındada hep böyle karaladılar ne yazık kiCevap Yaz Yayından Kaldır
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pkk ''nın otobüsteki temsilcisi, bozuntuya araçtan tepki gösterilse olay büyüyecek, hem sonuç ne olur o da şüpheli. . O nedenele çocuğa kalkan kolları felç olsun. . . İNSANLIK BİTTİ, EMİN OLUN TV ''de canlılar dünyasını izleyin hayvanların tırnağı olamayız. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HAYVANDAN BOZMA İNSAN BÖYLE OLUYOR DEMEKKİCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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URFA ERZURUM EN KICIK ALDIGIM INSANLARLA DOLU SEHILERRCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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ALLAH BELANI VERSİN . PİSLİKCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır