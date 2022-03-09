Simit Sarayı kurucusu, Doğa Koleji öğrencileri ile buluştu

Farklı sektörlerden önemli iş insanlarının Doğa Koleji kampüslerinde ağırlandığı "t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri"nde öğrenciler, iş dünyasının ipuçlarını daha lise çağında işin uzmanından dinleme fırsatı buluyor.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının profesyonelleri ve akademisyenler ile bir araya gelen öğrenciler, konuşmacıların girişimcilik hikayelerini, bu yolculukta yaşadıkları tecrübeleri, girişimciliğin toplumsal ve bireysel faydalarını, girişimciliğin risklerini, başarı hikayelerini ve iş dünyasının diğer güncel konularını birebir dinleme fırsatı elde ediyor.

t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri'nde Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü lise öğrencilerinin konuğu Simit Sarayı Kurucusu Haluk Okutur oldu.

Seminer, çevrim içi olarak Doğa Kolejinin diğer kampüslerinde de izlendi.

Açıklamada seminerdeki konuşmasına yer verilen Okutur, başarıya giden yolda eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, "Üniversite eğitimimi tamamlamamış olsaydım yine simitçi olurdum ama bu şekilde büyüme elde edemezdim. Başarı giden yolculukta zorluklara karşı yılmamak gerekiyor. Yapamazsın diyenlere inat yapmak için daha hırsla işime sarılıyorum. İşletmelerde sadakat ve bağlılık önemli.

Kendi işletmelerimizde halen ilk açıldığı zaman çalışmaya başlayan arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Başarının anahtarı sürekli öğrenmeye açık olmaktan ve sınırlarını zorlamaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.