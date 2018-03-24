Simit Paralarını Mehmetçiğe Gönderdiler

Altınyayla İlçesinde ilköğretim okulu öğrencileri harçlıklarından ayırıp biriktirdikleri parayı Mehmetçiğe bağışladı.

Sivas'ın Altınyayla İlçesi'nde Zeytin Dalı Harekatında görev alan askerlerimize destek olma amacı ile İlçe Kaymakamı Musa Aydemir öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası minik ellerden manevi değeri büyük destek geldi. İlçedeki ilköğretim okulu öğrencileri okul harçlıklarından ayırdıkları paraları kampanyaya bağışladı. Miniklerin küçük ama manevi açıdan büyük olan bu destekleri takdir toplandı. Kaymakamlık tarafından organize edilen kampanyada toplamda 55 bin 574 lira toplanarak Mehmetçik Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın hesaplarına yatırıldı.

İlçe Kaymakamı Musa Aydemir yaptığı açıklamada,"Söz Konusu vatansa gerisi teferruattır."diyerek vatanın bölünmez bütünlüğüne dikkat çekip İlçe halkında oluşan duyarlılıktan dolayı Altınyaylalılara teşekkür etti. - SİVAS