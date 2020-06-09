Simit almaya gitti, eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobili alev aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Simit almaya gitti, eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobili alev aldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde simit almak için fırına giden şahsın, içinde eşi ve çocukları bulunan otomobili alev aldı.

Simit almaya gitti, eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobili alev aldı
09.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:54

Kocaeli'nin Derince ilçesinde simit almak için fırına giden şahsın, içinde eşi ve çocukları bulunan otomobili alev aldı. Yangına müdahale eden vatandaşların olası faciayı önlediği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Atabey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan simit fırınına gelen bir kişi, içinde eşi ve 2 çocuğu bulunan otomobilini fırının önüne park etti. Araç sürücüsü simit almak için fırına girdi. Sürücü fırında beklerken, çalışır durumdaki otomobilden alevler yükselmeye başladı. Otomobilinin yandığını gören vatandaş, hemen koşarak araçtaki eşi ve çocuklarını dışarı çıkartmaya çalıştı. Bu sırada fırında bulunan yangın tüpünü alan fırın işletmecisi Muharrem Bilgiç ile elindeki su dolu kovayla koşan babaannesi Gümüş Bilgiç araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay anı kamerada

Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, araç sahibi simit almak için sırada beklerken, otomobilden bir anda dumanların yükselmeye başladığı görülüyor. Çevredeki vatandaşlar koşarak araçta çıkan yangına müdahale etmeye çalışıyor. Otomobil sürücüsü ise araçta bulunan eşi ve çocuklarını kurtarmaya çalışıyor.

"Ben yangın tüpünü alarak ilk müdahaleyi yaptım"

Olay anını anlatan Muharrem Bilgiç, "Müşterimiz simit almak için geldi. Aracını çalışır vaziyette bırakmış, içinde eşi ve 2 çocuğu vardı. Simitlerini vermek üzereyken aracının alev aldığını gördük. Onu görünce koşarak dışarı çıktık. Ben yangın tüpünü alarak ilk müdahaleyi yaptım. Babam da su döktü. Yangın benzin sızıntısından olmuş. Araç sahibi de araçtaki eşi ve çocuklarını çıkarttı. Mahalledeki herkes su döktü o şekilde söndürdük" dedi.

"Aracı kurtaralım derken de fırındaki simitler de yandı"

Araçta çıkan yangına su ile müdahale etmeye çalışan Gümüş Bilgiç, "Aracın altından ateş çıktı. Ben hemen kovayla su dökmeye başladım. Torunum da hemen gelerek yangın tüpü ile müdahale etti. Sürücü de gelip hemen eşi ve çocuklarını çıkarttı. Kötü bir şey olmadı, çok şükür. Aracı kurtaralım derken de fırındaki simitler de yandı" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı Haber
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Haber
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
'Görünmez Adam'a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
"Görünmez Adam"a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Şahan Gökbakar Beyazıt Öztürk
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Simit almaya gitti, eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobili alev aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 19:07:52. #1.15#
title