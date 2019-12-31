"Simgelerin köprüsü"nde kırmızı beyaz kulelerin üçte biri göründü

31.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:09

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla 110 metre yüksekliğe ulaştı.

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Deniz içi çalışmalarının ardından su üstünde de büyük aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek kırmızı beyaz renkleri açıkça görülmeye başlandı.

Avrupa ve Asya yakalarındaki şantiyelerinde üst üste konulan kule bloklarıyla ayaklardaki mevcut yükseklik 110 metreye geldi. Bu yükseklik, köprü ayaklarında üçte birlik bölümün tamamlandığı anlamına geliyor.

Çalışma kapsamında bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküp gerçekleşme sağlandı.

Avrupa ve Asya ankraj bloğu imalatlarının ardından viyadük imalatlarına başlandı.

Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki ise itme-sürtme metodu ile olacak. Operasyonlar 2020'nin ocak ayı itibarıyla gerçekleştirilecek.

Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

24 saat aralıksız vardiya

Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 100 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.



Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.



Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.



Kırmızı beyaz kuleler

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre yüksekliği bulunacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.



Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.



Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.



1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA