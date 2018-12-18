Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti (3)

SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Antalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA