Simge Ünal olay yarattı
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Simge Ünal olay yarattı

Simge Ünal olay yarattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da podyuma çıkan ünlü model Simge Ünal, sosyal medyadan paylaştığı beyaz bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı. İşte detaylar...

Simge Ünal, hem iş hem tatil için gittiği Ukrayna'dan paylaştığı beyaz bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı. Ünlü model, Odessa şehrinde denize girdi. Ünal'ın beyaz bikinili kareleri ilgi odağı oldu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken modele, iltifat mesajları yağdı. Ünal'a DM'den de yüzlerce övgü mesajları atıldığı öğrenildi. Ünal, deniz keyfinin yanı sıra fırsat buldukça şehrin tarihi yerlerini de gezdi.

Simge Ünal olay yarattı
Simge Ünal olay yarattı

Kaynak: Snob Magazin

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