Simge Ünal kalbini aşka kapattı
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Simge Ünal kalbini aşka kapattı

Simge Ünal kalbini aşka kapattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Simge Ünal, Göcek tatilinden paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. İşte detaylar...

Simge Ünal, Göcek tatilinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Birbirinden farklı bikinili karelerini Instagram'dan yayınlayan modele, takipçilerinden iltifat mesajı yağıyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle binlerce beğeni alan Ünal, kalbini de aşka kapattı.

Ünal, "Sevgili istemiyorum. Kendimi tamamen kariye adadım. Modellik ve sunuculuk dışında bir şey düşünmüyorum. Flört tekliflerini geri çeviriyorum" dedi.

Simge Ünal kalbini aşka kapattı
Simge Ünal kalbini aşka kapattı
Simge Ünal kalbini aşka kapattı

Kaynak: Snob Magazin

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