Simge Ünal'dan rekor

Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden Simge Ünal, yeni bir rekor daha kırdı. Ünlü model, geçtiğimiz hafta beş günde üç ayrı şehirde yedi defileye çıktı. Podyumun açılışını ya da kapanışını yapan Ünal, yine hayran bıraktı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren Ünal, ilerleyen günlerde yine podyumda boy gösterecek. Ünlü model, geçtiğimiz haftalarda tatil için Ukrayna ve Fas'a gitmişti.

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