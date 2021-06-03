Simge Ünal'dan iddialı açıklamalar
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Simge Ünal'dan iddialı açıklamalar

Simge Ünal'dan iddialı açıklamalar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden modellerden Simge Ünal, yaz döneminde kariyerinin sunuculuk yönüne de ağırlık verme kararı aldığını açıkladı. Ünal, "Spikerliği bu mesleğin ciddiyetini kavrayan insanlar yapmalı" diyerek iddialı konuştu. İşte Simge Ünal'ın açıklamaları...

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden modellerden Simge Ünal, yaz döneminde kariyerinin sunuculuk yönüne de ağırlık verme kararı aldığını açıkladı. Prens Charles'a yapılan defileyle tanındıktan sonra uluslararası arenada şansı açılan ve markaların aranan yüzü haline gelen Ünal, son olarak karantinanın ardından yapılacak defilelere hazırlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İşletme yüksek lisansı yapan ve sunuculuk deneyimi de bulunan Simge Ünal, şu sıralar kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

"EKRAN ÖNÜNÜ ÖZLEDİM"

Ekran önünü özlediğini belirten başarılı model "Spiker olmanın ağırlığını taşımak gerçek bir özveri ve deneyim ister. Ekranda izleyicilere ciddi haberler sunarken, inanılırlığınızı korumak için özel hayatınızı da gözler önünde yaşamamanız gerekir. Paylaştığınız videolar kalitenizi yansıtırsa, bu meslekte güven oranınız artar. O yüzden bu işi, işin ciddiyetini kavrayan insanlar yapmalı diye düşünüyorum" açıklamasıyla akıllarda soru işareti yarattı.

Çok sevdiği modelliğe de hız kesmeden devam eden Ünal, önümüzdeki hafta da Asil Çağıl koreografisinde bir defilede yer alacak.

Simge Ünal'dan iddialı açıklamalar
Simge Ünal'dan iddialı açıklamalar

Kaynak: Snob Magazin

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