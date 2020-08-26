Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli? Simge Sağın evli mi?
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Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli? Simge Sağın evli mi?

8 Ağustos 1981 yılında dünyaya gelen şarkıcı Simge Sağın nereli? Simge Sağın evli mi? Merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde.

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli? Simge Sağın evli mi?
26.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:56

Yeni Çıktı adlı albüm ile müzik dünyasına adım atan ve müzik tarzını, "Biraz Türk müziği namesi olan ve altyapıları modern bir sound. Yani hem batı, hem de doğu sentezi." olarak tanımlayan Simge Sağın hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli? Simge Sağın evli mi?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.

SİMGE SAĞIN ALBÜMLERİ

2011 – Yeni Çıktı

2018 – Ben Bazen

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli? Simge Sağın evli mi?

SİMGE SAĞIN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2016 – Her Şey Aşktan (Sinema Filmi)

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