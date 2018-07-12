Simge Sağın'ın Shakira Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan ve çok sayısa kişi tarafından hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı Simge Sağın'ın Instagram hesabından yaptığı Shakira paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.

SİMGE SAĞIN'IN SHAKİRA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Simge Sağın Shakira videosu altına "Ne o öyle popo show. Başka bir şey yok zaten showda... Nieyse buraya hep böyle geliyor dünya starları..." yorumunda bulundu. Sağın'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi. Sağın'ın böyle bir yorum yapmasına haddinin olmadığını söylediler.

SOSYA MEDYA KULLANICILARI: SENİN HADDİNE DEĞİL

İşte ünlü Şarkıcı Sağın'ın yorumu sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından verilen tepkilerin bazıları:

"Sende yap o popo showunu. Türkiye'yi ezikliyorsun kadının sayfasına bakın her yerde bu kıyafetleri giymiş. Türkiye'ye özel değil. Ayrıca bu kadına laf söyleyecek en son kişisin"

"Kadın başlı başına muhteşem bir show sunuyor. Dünya çapında kanıtlanmış bir kadını küçümseyici şekilde "başka birşey yok zaten" demeniz kendinize bayağı güldürdü. Kadın yaşayan yetenek ve efsanelerden"